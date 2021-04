Ao vivo: João Roma é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Arte/Jovem Pan Ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA)



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 26, entrevista o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA). Recifense, Roma foi morar na Bahia em 2002, é formado em direito, já foi chefe de gabinete do prefeito ACM Neto e foi eleito como deputado em 2018 com 84,4 mil votos. Ele foi escolhido como chefe da pasta em fevereiro de 2021, após a saída de Onyx Lorenzoni, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Roma é o primeiro nome do Republicanos, partido que integra o chamado Centrão, a trabalhar no alto escalão do governo. Como ministro, ele comanda os principais programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial, que começou a ser pago novamente no início de abril. Roma será sabatinado, de forma presencial, pelo apresentador Augusto Nunes, pela comentarista de economia da Jovem Pan Denise Campos de Toledo, pelo repórter do caderno Poder, da Folha de S. Paulo, José Marques, pelo repórter da Revista Oeste Fabio Matos e pelo colunista da IstoÉ Dinheiro e do Portal IG Luis Artur Nogueira.

Assista ao programa ao vivo:

Assim como Roma, outros seis ministros do governo federal já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan, como Eduardo Pazuello (Saúde) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), além do vice-presidente Hamilton Mourão, do governador do Estado de São Paulo, João Doria, da deputada estadual Janaína Paschoal, do ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol, entre outros. Na última segunda-feira, o “Direto ao Ponto” recebeu a deputada federal Bia Kicis (PSL), presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, que comentou sobre a possibilidade de votação das reformas tributária e administrativa. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.