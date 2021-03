Jorge Kajuru é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Geraldo Magela/Agência Senado O jornalista esportivo, ex-radialista e ex-apresentador de televisão Jorge Kajuru



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 15, a partir das 21h30, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). O jornalista esportivo e ex-apresentador de televisão anunciou sua primeira candidatura a deputado federal pelo estado de Goiás em 2014, mas só foi eleito em 2016, quando concorreu a vereador pelo PRP, sendo o vereador mais votado da cidade. Em 2018, Kajuru foi eleito senador por Goiás, cargo que ocupa até hoje. O parlamentar é conhecido por declarações polêmicas, tanto sobre futebol, quanto sobre política. Recentemente, em entrevista à Jovem Pan, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está “desrespeitando o país” e “brincando de governar” no momento em que cerca de 20 Estados enfrentam o colapso de suas redes hospitalares. Ele também criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que afirmou que a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, da qual Kajuru é signatário, seria “contraproducente”. Nesta entrevista, que será ao vivo e presencial, Kajuru falará das reformas, do fim da Lava Jato, das decisões dos ministros do Supremo, do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e dos projetos que estão tramitando no Senado. A bancada do apresentador Augusto Nunes terá Leda Nagle, jornalista e youtuber, Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos nos Is e colunista na Gazeta do Povo, Paula Leal, editora do site Revista Oeste, e Jorge Serrão, editor chefe do Blog Alerta Total.

Esta é a 25ª edição do “Direto ao Ponto”. Kajuru se soma a um time de entrevistados extremamente relevantes. Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan seis ministros do governo federal — sendo os mais recentes Eduardo Pazuello (Saúde) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) —, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre outros. Na última segunda-feira, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi sabatinado para falar sobre o governo de Jair Bolsonaro. “Lula tem muito menos apelo do que antes; o que me preocupa são erros de Bolsonaro”, afirmou o parlamentar. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.