Procuradora Thaméa Danelon é a entrevistada do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Procuradora da República e ex-coordenadora da força-tarefa da Lava Jato, Thaméa Danelon será a entrevistada do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 22, a partir das 21h30. Procuradora da República desde 1999, ela fez mestrado especializado em crimes financeiros. Sua dissertação foi orientada por Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2018, ela foi convidada a chefiar a Lava Jato em São Paulo. Thaméa também tomou a frente da campanha pela aprovação do pacote de dez medidas contra a corrupção. Recentemente, em entrevista à Jovem Pan, ela disse ser contra a anulação de todas as condenações relacionadas à Lava Jato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lava Jato e também questionou a votação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro. “Gilmar Mendes não tem isenção para julgar”, afirmou a procuradora. Nesta entrevista, ela falará sobre as últimas decisões do STF, Lava Jato e judicialização política. A bancada do apresentador Augusto Nunes terá Salcy Lima, jornalista e apresentadora da RecordTV, Lívia Zanolini, jornalista e apresentadora do Tá Explicado, da Jovem Pan, Amanda Klein, jornalista e apresentadora da RedeTV e comentarista do programa “3 em 1”, da Jovem Pan, e Claudio Tognolli, jornalista e professor da Universidade de São Paulo (USP).

Esta é a 26ª edição do “Direto ao Ponto”. Thaméa se soma a um time de entrevistados extremamente relevantes. Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan seis ministros do governo federal — sendo os mais recentes Eduardo Pazuello (Saúde) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) —, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre outros. Na última segunda-feira, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) foi sabatinado para falar sobre o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.