Sérgio Reis é o entrevistado do Direto ao Ponto nesta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reprodução/Instagram/@serjaooficial O cantor sertanejo Sérgio Reis será o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 11



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 11, o cantor Sérgio Reis. Com cinco décadas dedicadas à música, mais de 40 discos gravados e vencedor de cinco Grammys latinos, o artista começou sua carreira na Jovem Guarda e depois migrou para o sertanejo. Foi na voz de Reis que a música Menino da Porteira, composta por Teddy Vieira, ganhou projeção nacional. Ele também gravou hits como Cavalo Preto (citada recorrentemente na novela “Pantanal”), Pinga ni Mim e Coração de Papel . O artista, aliás, também fez sucesso como ator. Entre seus trabalhos na TV estão “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, “O Rei do Gado” e a versão original de “Pantanal”. O programa, apresentado por Augusto Nunes, vai ao ar a partir das 21h. Participarão da bancada Leda Nagle, jornalista e apresentadora, Bruno Meyer, apresentador da Jovem Pan News, Dagomir Marquezi, repórter especial da Revista Oeste, e Samuel Gonçalves, comunicador da TOP FM de São Paulo.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinados personalidades de diversas áreas, como o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, e o ex-jogador Vampeta, pentacampeão mundial com a seleção brasileira. No último dia 27, o entrevistado foi Marcos Troyjo, primeiro brasileiro a presidir o Banco dos Brics. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.