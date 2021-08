Ao lado de Bolsonaro, comandante do Exército fala em ‘garantir’ a Constituição

General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira disse que o presidente é a autoridade ‘suprema das Forças Armadas’ e afirmou que está comprometido com estabilidade e com a tranquilidade

O comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que as Forças Armadas estão prontas para “cumprir a sua missão”. A afirmação aconteceu ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a cerimônia pelo Dia do Soldado, em Brasília. “Sob autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, integrado à direção superior do ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma. Com a Marinha do Brasil e a Força Aérea brasileira, se mantém sempre pronto para cumprir a sua missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e emprego da força terrestre.”

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ainda ressaltou que está comprometido com estabilidade e com a tranquilidade. “O momento dessa justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a grandiosidade do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e da sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento”, completou. Além do general e do presidente Bolsonaro, estavam na cerimônia o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nenhuma autoridade do Judiciário estava presente.



*Com informações do repórter Daniel Lian