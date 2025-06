AO VIVO: Assista à cobertura da Jovem Pan da guerra no Oriente Médio

AFP

Esta foto, fornecida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, mostra o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reunindo-se com embaixadores de países estrangeiros em Teerã, em 15 de junho de 2025. Israel e Irã trocaram fogo pesado pelo terceiro dia consecutivo em 15 de junho, com o aumento de baixas e o aumento de alvos, marcando uma forte escalada nas hostilidades entre os inimigos de longa data. (Foto do Ministério das Relações Exteriores do Irã / AFP) / USO RESTRITO AO EDITORIAL - CRÉDITO OBRIGATÓRIO "AFP PHOTO / HO / MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO IRÃ" - SEM MARKETING, SEM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS - DISTRIBUÍDO COMO UM SERVIÇO AOS CLIENTES