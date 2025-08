Caiado vê prisão de Bolsonaro como estopim para uma possível crise

Governador de Goiás declarou que o União Brasil entrará em ‘obstrução total’ às pautas do governo no Congresso e criticou o STF por ‘ultrapassar os limites’ com decisões monocráticas

ROMILDO DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de Goiás, Ronaldo Caiado



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), classificou a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro como um “excesso desmedido” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em declaração nesta terça-feira (5), Caiado afirmou que a decisão pode ser o “estopim” para uma crise de “desobediência civil” e anunciou que seu partido, o União Brasil, entrará em “obstrução total” às pautas do governo no Congresso Nacional. Para o governador, o STF tem “ultrapassado os seus limites” com decisões monocráticas, que, segundo ele, geram “um sentimento de enfrentamento, de cisânia e de mal-estar junto à população brasileira”. Caiado defendeu que a Suprema Corte deveria tomar mais decisões de forma colegiada, através do plenário.

Como resposta política, Caiado anunciou uma medida drástica de seu partido. “Nós decidimos que, a partir de hoje, o União Brasil entre em obstrução total na pauta, tanto da Câmara como no Senado Federal”, declarou. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp A decisão de obstrução é surpreendente, visto que o União Brasil ocupa três ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e preside o Congresso Nacional, através do senador Davi Alcolumbre. A sigla comanda as pastas da Integração e Desenvolvimento Regional (Waldez Góes), do Turismo (Celso Sabino) e das Comunicações (Juscelino Filho). As declarações foram dadas em São Paulo, onde Caiado participou de um evento na Bolsa de Valores para anunciar um fundo de crédito para empresários de Goiás. *Com informações de Beatriz Manfredini

