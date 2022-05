Favela de Manguinhos abriga a maior horta urbana da América Latina

Primeira semente foi plantada no final de 2013 em um terreno ocupado por dependentes químicos no Rio de Janeiro; projeto faz parte do Hortas Cariocas

Reprodução/Facebook/Hortas Urbanas Com quase três hectares, equivalente a quatro campos de futebol, a horta é considerada a maior da América Latina



A horta orgânica prospera sem a dependência de fertilizantes russos, que hoje preocupam a poderosa indústria agrícola brasileira. A primeira semente foi plantada no final de 2013 em um terreno ocupado por dependentes químicos. Pouco a pouco, o projeto conseguiu se instalar e ser respeitado. Com quase três hectares, equivalente a quatro campos de futebol, a horta é considerada a maior da América Latina e está localizada em Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. O projeto ajudou muitos moradores, como o responsável pela horta, Ezequiel Dias. “Esse projeto fez o papel de dar uma ocupação para os moradores da comunidade que não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver aqui dentro, porque a vida aqui dentro é muito precária”, relata. Por mês, produz 2,5 quilos de mandioca, cenoura, cebola e repolho. Metade é vendida a famílias de Manguinhos, a uma média de R$ 2 o quilo.

A outra metade é doada ao programa Hortas Cariocas, como conta o engenheiro-agrônomo Júlio César Barros. “Em tempos normal, nessa horta aqui a metade da produção é doada a população, a creches, a asilos e a orfanatos que estão no entorno. A outra metade é comercializada a um preço subsidiado, de forma que as pessoas aqui possam comprar esse alimento. É um preço barato”, explica. A unidade de Manguinhos é a maior das 56 Hortas Cariocas, projeto lançado 2006 e que foi reconhecido pelo pacto de Milão sobre política alimentar urbana como um dos melhores sistemas do mundo. Dona Dione faz parte dos 25 funcionários do jardim, pagos com 50% das vendas. “Pra mim, mudou tudo. Mudou o modo de viver, o modo de comer, o modo de trabalhar, o modo até de ir dormir, porque eu já durmo na intenção de vir amanhã para cá”, conta. A prefeitura do Rio anunciou a extensão dos terrenos de cultivo do Parque Madureira. Segundo cálculos das autoridades, o espaço vai se tornar a maior horta urbana do mundo com 11 hectares.

*Com informações do repórter Cleber Stevani