Filha de gari morto por empresário pede indenização de R$ 500 mil e pensão

Ação judicial é direcionada contra Renê da Silva Nogueira Júnior, o autor do crime, e sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, responsável pela arma usada no homicídio

Reprodução/Redes Sociais À esquerda, Laudemir Fernandes, gari assassinado em rua de BH; à direita, Renê da Silva Nogueira Júnior, o autor do crime



A tragédia que tirou a vida de Laudemir de Souza Fernandes, gari morto por um empresário em Belo Horizonte, continua a reverberar na vida de sua filha de apenas 15 anos. Em busca de justiça e reparação, a jovem, representada por seus advogados, entrou com uma ação judicial na terceira vara cível da comarca de Contagem, onde reside. O objetivo é obter indenização por danos materiais e morais causados pela perda irreparável de seu pai. A ação é direcionada contra Renê da Silva Nogueira Júnior, o empresário acusado do crime, e sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino.

Durante o inquérito policial, a família de Laudemir já havia solicitado o bloqueio de R$ 3 milhões em bens do casal, um pedido que recebeu o apoio do Ministério Público. No entanto, a Justiça negou a solicitação, com a juíza responsável alegando que não poderia apreciá-la enquanto o inquérito estivesse em andamento, devido à natureza informativa e inquisitiva do procedimento. Essa decisão não desanimou a jovem e seus advogados, que agora buscam uma indenização de R$ 500 mil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A defesa da jovem argumenta que o valor solicitado leva em consideração a gravidade do sofrimento causado, o caráter pedagógico da medida e a capacidade financeira dos réus, cujo patrimônio é estimado em cerca de R$ 3 milhões. Além da indenização, a ação inclui um pedido de pensão mensal de cinco salários mínimos e o custeio de tratamento psicológico para a filha do gari. As sessões de terapia, avaliadas em R$ 250 cada, totalizam aproximadamente R$ 13 mil, valores considerados necessários para cobrir os danos morais e materiais sofridos pela jovem.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA