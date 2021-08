Incêndio atinge área próxima de refinaria da Petrobras e mobiliza bombeiros no Rio

Fogo chamou bastante tenção de quem passava pela rodovia Washington Luis, que fica justamente entre a Reduc e o matagal em chamas

Reprodução/Jovem Pan Imagens caíram nas redes rapidamente e quem estava distante também ficou impressionado com a intensidade do fogo e a longa coluna de fumaça



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata em Duque de Caxias na baixada fluminense bem perto da Reduc, a refinaria do município que pertence a Petrobras. Apesar da proximidade, as instalação da Petrobras e Transpetro, que atua na área de dutos da estatal, não foram afetadas. Segundo as empresas, as brigadas de incêndio sequer foram acionadas. Coube ao Corpo de Bombeiros atuar no enfrentamento às densas chamas. O incêndio chamou bastante tenção de quem passava pela rodovia Washington Luis, que fica justamente no meio: entre a Reduc e o matagal que pegou fogo.

As imagens caíram nas redes rapidamente e quem estava distante também ficou impressionado com a intensidade do fogo e a longa coluna de fumaça. O fogo começou no inicio da quinta-feira, 26, e foi combatido durante toda a tarde. Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas no inicio da noite, mas passaram um bom tempo no local na operação de rescaldo. Neste terreno de mata seca funciona uma estação de modulação da empresa de gás do Rio de Janeiro, que também não foi afetada. Tem chovido muito pouco no Rio nos últimos dias, o que tem ajudado na proliferação de incêndios na cidade e na Grande Rio. A boa noticia é que o tempo muda nesta sexta-feira, 27, e as temperaturas caem sensivelmente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga