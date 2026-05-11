Fogo atingiu as instalações na madrugada desta segunda-feira (11) e consumiu quase toda a atração, localizada no estacionamento da Arena das Dunas

Reprodução / Jovem Pan News Incêndio de grandes proporções atinge Circo do Tirullipa em Natal



Um incêndio de grandes proporções atingiu e destruiu o Circo do Tirú, do humorista Tirullipa, na madrugada desta segunda-feira (11). O circo estava montado no estacionamento da Arena das Dunas, na zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte. Não houve registro de feridos. Veja o momento abaixo:

🚨VEJA: Incêndio atingiu o circo do humorista Tirullipa em Natal (RN). pic.twitter.com/EVKeSYLKRx — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) May 11, 2026

De acordo com relatos do local, as chamas foram percebidas nas primeiras horas da manhã, durante o amanhecer. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo se espalhou rapidamente e consumiu praticamente toda a lona e os equipamentos da atração, que já estava instalada na cidade há cerca de dois meses, com apresentações diárias.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) do estado trabalham na investigação e na perícia do local para descobrir onde e como as chamas começaram.

Imagens gravadas após o controle do fogo mostram as ferragens retorcidas e o que restou da estrutura coberto por fumaça.

Em nota, a equipe do humorista Tirullipa confirmou os prejuízos materiais, mas reforçou o compromisso com o público. O comunicado destacou que “a arte continua” e que, após o susto e a perda da estrutura, o foco agora é aguardar a apuração das causas e iniciar o processo de recomeço.