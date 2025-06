Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta

Pagamento da taxa pode ser feito por meio de boleto gerado na página do participante, utilizando Pix, cartão de crédito ou débito

Nesta sexta-feira (6), termino o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O prazo se encerra às 23h59 e os interessados devem acessar os canais oficiais do Ministério da Educação (MEC) para realizar a inscrição. É importante ressaltar que existem golpes envolvendo guias falsas do Enem, portanto, os candidatos devem ter cuidado ao acessar a página do participante. Clique aqui para realizar a inscrição.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85, e o pagamento pode ser efetuado até o dia 11 de junho. Os estudantes que se enquadram nas regras de isenção também devem realizar a inscrição hoje e, posteriormente, solicitar a isenção. O pagamento da taxa pode ser feito por meio de boleto gerado na página do participante, utilizando Pix, cartão de crédito ou débito. O Enem, que há mais de duas décadas é a principal porta de entrada para faculdades públicas e privadas no Brasil, terá suas provas aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todas as 27 unidades da Federação.