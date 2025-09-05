Jovem Pan > Notícias > Brasil > Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão do deputado estadual TH Joias

Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão do deputado estadual TH Joias

Tiego Raimundo dos Santos Silva (MDB) foi preso na Barra da Tijuca, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 11h43
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) O deputado TH Joias foi preso em flagrante por vínculo com o CV Foto: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) O deputado TH Joias foi preso em flagrante por vínculo com o CV

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira (4) manter a prisão preventiva do deputado estadual Diego Raimundo, conhecido como TH Joias. Ele é suspeito de facilitar a negociação de armas para a facção criminosa Comando Vermelho. A decisão implica que Raimundo permanecerá detido por tempo indeterminado, enquanto as investigações prosseguem. O deputado ainda não perdeu oficialmente seu cargo, pois o secretário de esportes do estado, Rafael Pessiana, ainda não assumiu sua posição no Parlamento Fluminense, o que deve ocorrer em breve, colocando Raimundo na suplência.

A prisão de Raimundo ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal. As autoridades possuem evidências de que ele vendia equipamentos anti-drones superfaturados, além de drogas, como maconha, para facções criminosas no Rio de Janeiro. O superfaturamento dos equipamentos chegava a ser dez vezes maior que o preço de mercado, atingindo valores na casa dos três milhões de reais. Três pessoas ligadas a Raimundo, incluindo um ex-assessor parlamentar, também foram detidas e transferidas para presídios federais.

Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro se prepara para a operação verão, que começa neste sábado. A Polícia Militar designará 1.300 homens para patrulhar o estado, enquanto a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal alocarão mais 1.000 homens para o município. O objetivo é garantir que as praias sejam locais de lazer, com o uso de câmeras de reconhecimento facial e monitoramento eletrônico para evitar tumultos. A operação visa proporcionar segurança e tranquilidade aos frequentadores das praias durante a temporada de verão.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

