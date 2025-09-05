Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão do deputado estadual TH Joias

Tiego Raimundo dos Santos Silva (MDB) foi preso na Barra da Tijuca, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) O deputado TH Joias foi preso em flagrante por vínculo com o CV



A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira (4) manter a prisão preventiva do deputado estadual Diego Raimundo, conhecido como TH Joias. Ele é suspeito de facilitar a negociação de armas para a facção criminosa Comando Vermelho. A decisão implica que Raimundo permanecerá detido por tempo indeterminado, enquanto as investigações prosseguem. O deputado ainda não perdeu oficialmente seu cargo, pois o secretário de esportes do estado, Rafael Pessiana, ainda não assumiu sua posição no Parlamento Fluminense, o que deve ocorrer em breve, colocando Raimundo na suplência.

A prisão de Raimundo ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal. As autoridades possuem evidências de que ele vendia equipamentos anti-drones superfaturados, além de drogas, como maconha, para facções criminosas no Rio de Janeiro. O superfaturamento dos equipamentos chegava a ser dez vezes maior que o preço de mercado, atingindo valores na casa dos três milhões de reais. Três pessoas ligadas a Raimundo, incluindo um ex-assessor parlamentar, também foram detidas e transferidas para presídios federais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro se prepara para a operação verão, que começa neste sábado. A Polícia Militar designará 1.300 homens para patrulhar o estado, enquanto a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal alocarão mais 1.000 homens para o município. O objetivo é garantir que as praias sejam locais de lazer, com o uso de câmeras de reconhecimento facial e monitoramento eletrônico para evitar tumultos. A operação visa proporcionar segurança e tranquilidade aos frequentadores das praias durante a temporada de verão.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA