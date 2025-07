Lula cumprirá agenda em São Paulo nesta sexta-feira

Presidente participará do lançamento do ‘Novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva – Urbanização de favelas’ em Osasco; evento contará com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho

Ricardo Stuckert/PR Apesar de sua presença na região, não há previsão de que Lula participe do ato em defesa da soberania nacional



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcará na região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (24) para cumprir uma série de compromissos oficiais na sexta-feira (25). O principal evento na agenda do presidente é a participação em uma cerimônia no bairro Jardim Rochadal, em Osasco, às 10 horas da manhã. Este evento, denominado “Novo PAC, Seleções 2025, urbanização das favelas”, tem como objetivo discutir e promover projetos de melhorias para a região, visando o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos moradores. A presença de Lula reforça a importância do evento e a atenção do Governo Federal para com as questões urbanas e sociais.

Apesar de sua presença na região, não há previsão de que Lula participe do ato em defesa da soberania nacional, que ocorrerá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) na mesma manhã. Este evento foi convocado por diversas entidades da sociedade civil, incluindo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, a Comissão Arnes, o Instituto Prerrogativas e o Instituto Vladimir Herzog. O ato é inspirado em uma manifestação semelhante realizada em 2022, durante o período eleitoral, em resposta a alegações de que o então presidente Jair Bolsonaro estaria ameaçando a democracia. A ausência de Lula no evento da USP pode ser interpretada como uma escolha estratégica, focando sua atenção nos compromissos previamente agendados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O evento na USP promete reunir uma grande concentração de pessoas no pátio da faculdade, onde serão realizadas leituras e discursos em defesa da soberania nacional. A expectativa é que o ato reforce a importância da democracia e da participação cidadã na construção de um país mais justo e soberano. Embora a participação de Lula não esteja prevista na agenda oficial, o evento contará com a presença de representantes de diversas entidades da sociedade civil, que buscarão dar voz às preocupações e demandas da população.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA