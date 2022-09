Museu Nacional inaugura fachada restaurada após 4 anos do incêndio

Espaço ainda precisa de recursos do governo federal para finalizar a obra de restauração, com final previsto para 2027

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro



A fachada do Museu Nacional, que pegou fogo há quatro anos, foi reinaugurada com festa nesta sexta-feira, 2. Além dela, o jardim da frente do museu também foi recuperado e entregue no mesmo dia. É a primeira grande entrega da obra de reconstrução do espaço. Foram recolocadas as réplicas das estátuas que ficavam na parte superior do prédio. As esculturas originais serão alocadas quando as obras de recuperação do museu estiverem totalmente concluídas – com previsão para 2027. A obra na fachada e na cobertura do bloco 1 teve custo estimado de R$ 23 milhões. Entretanto, o museu ainda precisa de mais recursos, senão dificilmente a reconstrução será finalizada no prazo. A partir de agora, celebrações e eventos passam a ser realizados no espaço restaurado, em função do bicentenário da Independência do Brasil. A prefeitura do Rio de Janeiro também executou obras de revitalização na Quinta da Boa Vista, onde fica o museu. O prefeito Eduardo Paes (PSD) destacou a importância da ação. “A Quinta da Boa Vista estava muito abandonada. Agora, todos os monumentos foram recuperados. E esse pátio aqui, esse jardim na frente do museu, que graças a Deus essa iniciativa importante do trabalho de reconstrução do museu está sendo feito, está avançando, para poder entregar esse quintal dos cariocas, que tem um simbolismo histórico todo especial, é uma honra muito grande”, disse.

O incêndio no Museu Nacional aconteceu após um curto circuito em um aparelho de ar condicionado no auditório do andar térreo. As chamas destruíram grande parte do acervo do local. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que é quem administra o Museu Nacional, vem reivindicando ao governo federal mais recursos para a recuperação e reconstrução desse patrimônio histórico nacional.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga