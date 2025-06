Pesquisa aponta que 40% dos brasileiros já foram alvo de fraudes digitais

Entre os golpes mais comuns está o ‘vishing’, uma técnica onde golpistas se passam por representantes de empresas legítimas para obter informações confidenciais

Freepik A pesquisa, que abrangeu adultos de 18 países, mostrou que 29% dos entrevistados sofreram algum tipo de golpe no último ano



Um estudo global realizado pela TransUnion revelou que 40% da população já foi vítima de fraudes por meio de e-mails, internet, telefone ou mensagens de texto. Este levantamento destacou que o prejuízo médio para essas vítimas é de aproximadamente R$ 6.300. Entre os golpes mais comuns está o “vishing”, uma técnica onde golpistas se passam por representantes de empresas legítimas, como operadoras de celular, planos de saúde ou instituições financeiras, para obter informações confidenciais, como senhas bancárias e números de cartão de crédito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa, que abrangeu adultos de 18 países, mostrou que 29% dos entrevistados sofreram algum tipo de golpe no último ano, com um prejuízo médio de R$ 10.600. A geração Z, composta por nascidos entre 1997 e 2010, foi a mais afetada, com 38% relatando terem sido vítimas de fraudes. Em contraste, apenas 11% dos baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, relataram ter caído em golpes. O Brasil apresentou um índice de fraude digital de 5,4%, acima da média global, o que destaca a vulnerabilidade do país frente a essas ameaças. Recentemente, um mega vazamento de dados expôs 16 bilhões de senhas, ressaltando a necessidade de maior vigilância ao navegar na internet. Especialistas alertam para a importância de verificar a autenticidade de sites antes de realizar compras e de estar atento a ligações suspeitas.