PM agride mulher com socos e chutes no litoral de SP

Imagens mostram a vítima ferida e com marcas de sangue; a Secretaria de Segurança Pública informou que analisará as câmeras corporais dos agentes envolvidos

Reprodução / Jovem Pan News Mulher é agredida por PM com socos e chutes no litoral de SP



Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher com socos e chutes no rosto em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 3h da manhã de quinta-feira (19), mas o vídeo foi divulgado somente neste sábado (21).

De acordo com testemunhas, a Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos vindos de um dos apartamentos de um prédio. No registro da ocorrência, uma testemunha que preferiu não se identificar relatou que um dos agentes desferiu um soco contra a mulher durante a abordagem.

Imagens registradas no local mostram a vítima inicialmente deitada no chão, cercada por dois agentes. Em outro momento, a mulher aparece sentada, com o rosto ensanguentado e diversas marcas de sangue espalhadas pelo piso.

A prefeitura de São Vicente informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Central do município. Ela apresentava um ferimento na cabeça e recebeu atendimento médico.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que a Polícia Militar já está apurando as circunstâncias do ocorrido. O órgão informou que as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos policiais serão analisadas como parte da investigação. A corporação ressaltou que não compactua com excessos ou desvios de conduta e que pune com rigor qualquer irregularidade comprovada.