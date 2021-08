Polícia Militar liberta família vítima de sequestro na Zona Leste de São Paulo

Caso aconteceu nesta quarta-feira, 18, bairro Cidade Nitro Operária, em São Miguel Paulista; agentes apreenderam um colete à prova de balas e uma granada

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a polícia, os ladrões deixaram para trás um colete à prova de balas e uma granada no local



A Polícia Militar de São Paulo libertou uma família de um sequestro nesta quarta-feira, 19. O caso aconteceu na Zona Leste da capital paulista, quando agentes foram acionados por um roubo de um carro. Aos policiais identificaram o veículo, onde o assaltante mantinha uma mulher e o filho dela como reféns. À polícia, a vítima disse que o esposo havia sido levado por bandidos. Com reforço, os policiais encontraram o homem amarrada em uma casa no bairro Cidade Nitro Operária, em São Miguel Paulista. A vítima foi libertada e conseguiu recuperar cartões de credito e dinheiro. Na fuga, os ladrões deixaram para trás um colete à prova de balas e uma granada. Apenas o suspeito que estava no carro foi preso.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida