Justiça decreta prisão de suspeitos de participação em roubo que causou morte de médico

A Justiça decretou nesta segunda-feira (2) a prisão temporária de mais dois suspeitos de envolvimento no assalto que terminou com a morte do médico aposentado Murillo de Oliveira Villela, de 93 anos. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro em São Paulo.

Gildeson Barros da Silva, 37 anos, e Wesley Alves Carneiro, de 26, que seguem foragidos, aparecem em imagens registradas por câmeras do prédio onde o idoso morava, na Consolação, no centro da cidade. Além deles, Wagner Aparecido Ferreira, de 31 anos, também aparece nas imagens. Ele foi o primeiro identificado e teve prisão foi decretada um dia após o crime, mas ainda é procurado pelos investigadores.

Segundo a polícia, os três suspeitos moram próximos de Rosa Rodrigues Barbosa, cuidadora do idoso que confessou participação no roubo. Foi ela quem entregou a chave do apartamento da vítima aos bandidos. Rosa acabou presa horas depois do crime.

O delegado Roberto Monteiro de Andrade Junior ressalta que o médico, que faleceu após passar mal durante a ação dos criminosos, tinha menos de dois mil reais guardados.

De acordo com a polícia, a prisão temporária da cuidadora termina na sexta-feira, mas deve se prorrogada por mais 15 dias.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.