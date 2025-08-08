Ricardo Nunes defende Bolsonaro após prisão domiciliar e medidas cautelares impostas pelo STF

Gesto acontece após o prefeito de SP participar de um ato pró-Bolsonaro no último domingo (3) ao lado do vice, coronel Mello Araújo, indicado pelo próprio ex-presidente

Reprodução/Twitter/@bolsonarotv_ Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes durante encontro em São Paulo quando o ex-presidente ainda não estava em prisão domiciliar



Na última quinta-feira (7), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) telefonou para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para agradecer pelas recentes defesas públicas feitas ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A aproximação ocorre em um momento em que o ex-presidente enfrenta medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O prefeito de SP tem se posicionado a favor de Jair Bolsonaro em diversas ocasiões, incluindo entrevistas à imprensa. No último domingo, ele também marcou presença em um ato pró-Bolsonaro na capital paulista, ao lado de seu candidato a vice, coronel Mello Araújo, indicado pelo próprio ex-presidente.

Fontes próximas ao prefeito relataram que, durante a ligação, Eduardo Bolsonaro teria comentado que outros políticos eleitos na “onda bolsonarista” não estão defendendo o ex-presidente com o mesmo vigor que Nunes.

O gesto de Eduardo Bolsonaro ocorre em meio a um cenário político complexo. A ligação aconteceu na mesma época em que o deputado fez duras críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ricardo Nunes, por sua vez, é visto como um possível candidato ao governo do estado em 2026, com o apoio de Tarcísio, caso o governador dispute a Presidência.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA