São Paulo tem a menor taxa de mortes no trânsito entre capitais do Brasil, aponta pesquisa

São Paulo se destaca como a capital com o menor índice de mortes no trânsito do Brasil, de acordo com um estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública. No primeiro trimestre do ano, 208 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito na cidade. A pesquisa revela que a maioria das vítimas é do sexo masculino e que os domingos são os dias mais letais. Apesar dos congestionamentos e do tráfego intenso, a capital paulista apresenta uma taxa de mortalidade no trânsito de 2,58 por 100 mil habitantes, a menor entre as capitais brasileiras.

O estudo, baseado em dados do Data SUS, aponta que a média nacional de mortalidade no trânsito é de 17,17 por 100 mil habitantes. Em contraste, o estado de São Paulo registra uma taxa de 10,9, enquanto Tocantins e Mato Grosso apresentam índices significativamente mais altos, com 37,8 e 34,9, respectivamente. Pedro Trippi, coordenador de inteligência técnica do CLP, destaca que a melhoria na segurança viária está ligada à implementação de políticas públicas eficazes, como a melhoria da infraestrutura viária e o cumprimento rigoroso das leis de trânsito.

Frederico Arantes, presidente do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, ressalta que o aumento da segurança nas ruas traz benefícios para toda a sociedade, reduzindo custos e melhorando a qualidade de vida. Ele enfatiza a importância da educação no trânsito e da conscientização da população para alcançar resultados positivos. Além disso, a renovação da frota e a manutenção adequada dos veículos são considerados fatores essenciais para garantir um ambiente mais seguro nas vias do país.

