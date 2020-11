“De Tudo Um Pouco”: DJ Alok é o primeiro convidado do programa

Atração que promete diversidade e polêmicas estreia na próxima terça-feira na Jovem Pan

Divulgação/Instagram @alok DJ Alok é o primeiro convidado de "De Tudo Um Pouco"



Com um tom leve e irreverente, o programa “De Tudo Um Pouco” estreia na grade da Jovem Pan na próxima terça-feira, 10. Sob o comando de Leandro Narloch, Fred Ring, Renata Kuerten e Vivi Paiva, a atração será mais uma opção no pilar de entretenimento e promete abordar diversos temas como costumes, cinema, esporte, política e comportamento. Em entrevista ao Morning Show nesta sexta-feira, 6, Fred Ring revelou quem será o primeiro convidado do programa. “Realmente, como o nome diz, falaremos de tudo um pouco. É uma atração que vai trazer novidades para um horário diferente porque o público está precisando. Na edição de estreia teremos o DJ Alok“. “De Tudo Um Pouco” será transmitido das terças às sextas, às 21h, no canal do YouTube “Jovem Pan entretenimento” e na Panflix.

Além da diversidade de assuntos, Fred considera o elenco outro ponto alto de “De Tudo Um Pouco”. “Os quatro apresentadores são figuras super diferentes entre si, manjam de assuntos completamente diferentes. A ideia é arrancar respostas inusitadas de cada um. Eu, por exemplo, não manjo de nada. Vou nesta linha de mesclar pornô com política e política com pornô”, disse em tom de brincadeira. Já Narloch afirmou, durante o bate-papo, que não se esquivará das polêmicas no programa. “Vamos botar para quebrar. Teremos espaço para a política, mas também vamos falar sobre polêmicas de televisão, comportamento e sociedade”.

Confira a participação de Fred Ring e Leandro Narloch no Morning Show: