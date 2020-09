Açúcar em excesso provoca diabetes?

Com cerca de 17 milhões de pessoas com diabetes, o Brasil é o quinto país do mundo com mais casos da doença

Pixabay A Organização Mundial da Saúde calcula que os brasileiros consomem, em média, 18 colheres de chá de açúcar por dia



Por mais que seja difícil resistir a tentações açucaradas, como chocolates, bombons, tortas, sorvetes e bolos com bastante cobertura, é preciso equilíbrio na hora de consumir essas delícias. A coordenadora da Comissão de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, Silvia Cristina Gonsales, explica que a balança não deve ser a única preocupação para quem é apaixonado por doces. “O açúcar em excesso pode ocasionar ganho de peso, condição que pode gerar acúmulo de gordura abdominal, elevação dos níveis de triglicerídeos e, consequentemente, resistência à insulina. Neste sentido, temos uma condição que pode ser considerada pré-diabetes. Se não tratada adequadamente, pode vir a se tornar diabetes tipo 2, que é aquele associado ao estilo de vida“.

Embora seja mais comum após os 40 anos, Gonsales alerta que é cada vez mais frequente o aparecimento da doença ainda na adolescência, devido à má alimentação e também à redução da atividade física. “Os refrigerantes e sucos industrializados lideram o ranking dos alimentos prejudiciais, já que são rapidamente absorvidos pelo organismo, elevando a glicemia”. Outra preocupação é em relação às bebidas alcoólicas. Estudos mostram que o consumo de álcool acima de 3 doses diárias entre a população saudável está relacionado com o aumento de 43% na incidência de diabetes.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o açúcar esteja presente em, no máximo, 5% da alimentação. Pessoas que mantêm uma dieta de 2.000 calorias por dia, que é a média recomendada para um adulto, teriam de consumir, no máximo, 25 gramas ou seis colheres de chá de açúcar. Praticamente a quantidade encontrada em uma única lata de refrigerante. Apesar disso, a OMS calcula que os brasileiros consomem, em média, 18 colheres de chá do produto por dia. Ou seja, muito além do recomendado. E o resultado disso aparece nas estatísticas.

O Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com diabetes. É o quinto país do mundo com mais casos, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o tipo mais comum da doença é justamente aquele associado aos maus hábitos de vida. Por isso, a orientação é sempre tentar manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física regularmente. Com uma rotina de vida saudável, e, claro, se você não for diabético e não precisar seguir dietas com restrição de açúcar, um docinho de vez em quando não vai fazer mal! Tá explicado?

