Por que a queda de cabelos piora no outono/inverno e o que fazer para evitar?

Dermatologistas alertam que os fios costumam cair até 15% mais nas épocas mais frias; saiba qual é a relação entre a saúde capilar e as estações do ano e confira dicas de cuidados

Reprodução / Jovem Pan Pesquisas mostram que três dias sem lavar os cabelos pode aumentar a queda em até 25% por causa do excesso de oleosidade



A queda de cabelos é um fenômeno natural que faz parte do processo de renovação capilar. Uma pessoa adulta tem até 150 mil fios e dermatologistas explicam que, ao lavar, é normal perder de 100 a 300. E, em estações mais frias, o volume de queda pode ser até 15% maior. Mas o que a perda de fios tem a ver com a sazonalidade? Tudo! Na transição do verão para o outono e do outono para o inverno, a radiação solar diminui. Com menos luminosidade no folículo piloso, que é a estrutura responsável pela produção e crescimento dos cabelos, há uma redução no surgimento de novos fios e ainda o enfraquecimento da raiz. Esta fase é chamada de telógena, quando os cabelos passam a cair em maior quantidade e nascem mais lentamente.

Para minimizar o problema, dermatologistas recomendam alguns cuidados básicos, como:

Lavar os cabelos diariamente ou com intervalo máximo de um dia. Pesquisas mostram que três dias sem higienizá-los pode aumentar a queda em até 25% por causa do excesso de oleosidade;

Consumir alimentos ricos em ferro, zinco e proteína, já que esses nutrientes protegem e fortalecem os fios;

E, para quem tem as indesejáveis caspas, atenção redobrada! Nessa época, elas aumentam, o que também favorece a queda. A dica é lavar os cabelos com shampoo anticaspa pelo menos uma vez por semana.

Esses cuidados ajudam a suavizar a perda regular de fios, mas, em casos mais graves, será necessário tratamento médico. A dermatologista Ana Carina Junqueira, que é especialista em cabelos e couro cabeludo, explica sobre como saber se a queda é normal ou excessiva. “O ideal é se fazer uma medida em situação normal. Pegar uma semana sem queda e medir por uma semana. Lavar todos os dias e medir o quanto meu cabelo solta. Por exemplo, meu cabelo solta 125 fios ao dia, em média, em uma semana. Tudo que ultrapassar o dobro disso está errado. Tudo que durar mais de 30 dias também demonstra um alerta. Busque seu médico. Em geral, em um mês o médico é capaz de normalizar o seu crescimento de cabelo, normalizar o ciclo do cabelo, para que ele não caia tanto”. Tá Explicado?

Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!