Por que nossos cabelos ficam brancos?

Além do aumento dos radicais livres e do fator genético, o excesso de cigarro e a alimentação inadequada podem contribuir para a aceleração do branqueamento dos fios

OrnaW/Pixabay Nas pessoas de genética caucasiana, os cabelos brancos começam a aparecer aos 20 anos; nas asiáticas aos 25 anos; e nas afrodescendentes aos 30 anos



Mesmo não sendo muito bem-vindos, cedo ou tarde os fios brancos aparecem! Alguns aprendem a conviver com eles, outros nem tanto … Porém, gostando ou não, todos sabem que o branqueamento dos cabelos faz parte do processo natural de envelhecimento. Mas por que exatamente isso acontece? A explicação está em uma proteína chamada melanina, a principal responsável por dar cor à pele, pelos e cabelos do ser humano, e que pode se apresentar de duas formas: eumelanina e feomelanina.

A eumelanina confere a coloração mais escura para os cabelos, que são as variações de pretos e castanhos. A feomelanina é responsável pelos tons avermelhados e amarelados, que são os ruivos e loiros. E, durante boa parte da vida, esses pigmentos são produzidos normalmente. Até que, em determinado momento, a produção é interrompida e os fios começam a nascer brancos. Segundo a doutora Ana Carina Junqueira, que é dermatologista e especialista em pelos e cabelos, isso acontece devido a um processo inflamatório que acontece naturalmente com o passar do tempo.

“Temos radicais livres, que são células inflamatórias, que ao longo dos anos vão aumentando dentro do nosso corpo. E essas células agem na raiz, no folículo do cabelo, impedindo que as células-tronco que ali estão presentes produzam a melanina”, explica a Ainda segundo a dermatologista, o fator genético influencia neste mecanismo. “Nos seres humanos de genética caucasiana branca, eles [os brancos] vêm acontecer a partir dos 20 anos. Em pessoas de origem asiática, a partir dos 25 anos. Nos afrodescendentes a partir dos 30 anos. Essa é a idade normal de termos um aumento de células oxidativas e diminuição da produção da melanina”.

Apesar de o aumento de radicais livres acontecer naturalmente com o passar dos anos, a doutora Ana Carina explica que alguns fatores externos podem contribuir para a aceleração do branqueamento dos fios. Entre eles, o excesso de cigarro, deficiência de vitaminas e minerais, irregularidades nos níveis de colesterol e doenças inflamatórias. Por isso, orientação é sempre manter uma alimentação equilibrada, não fumar e se proteger do sol. Tá Explicado?

