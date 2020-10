Por que choramos quando cortamos cebola?

Agradável ao paladar e irritante aos olhos; entenda o motivo de muitos irem às lágrimas na hora de fatiar o vegetal

stevepb/Pixabay A cebola aumenta a imunidade, protege o coração, além de ter ação anti-inflamatória e bactericida



A cebola é uma das principais fontes de enxofre, o elemento químico que faz a gente chorar. Quando o vegetal é cortado, são liberadas enzimas que, combinadas com os compostos de enxofre, produzem ácidos. Como são muito instáveis, esses ácidos se transformam em um gás bastante volátil que chega muito rápido aos olhos. E quando esse gás entra em contato com o líquido que mantêm nossos olhos úmidos, é produzido outro tipo de ácido: o sulfúrico. Esse ácido, embora seja fraco, causa aquela ardência que pode incomodar bastante. Como resposta à essa irritação, nossas glândulas lacrimais são ativadas e começamos a chorar. Em outras situações as lágrimas até poderiam ser bem-vindas porque ajudariam a limpar os olhos. Mas não nesse caso. Lembra que o gás liberado quando a cebola é cortada reage com o líquido que mantém nossos olhos lubrificados? Pois então! Quanto mais choramos, mais reações acontecerão entre as lágrimas e o gás que chega nos olhos, resultando na produção de mais ácido sulfúrico. O que significa mais irritação e, com isso, mais produção de lágrimas.

E por mais que, nesses momentos, seja quase irresistível esfregar os olhos para tentar diminuir o desconforto, não faça isso! Oftalmologistas alertam que, além de não resolver o problema, pode causar danos ainda piores. Isto porque, além de levar bactérias para dentro dos olhos, pode provocar lesões. Para quem não abre mão do tempero acebolado, existem até algumas dicas para diminuir o desconforto na cozinha, como cortar as cebolas na água corrente, ligar o ventilador para espantar os gases e vale até manter um pouco de água dentro da boca para que o gás reaja com esse líquido e não com o dos olhos. Faça o teste e não deixe de comer cebola, porque faz bem à saúde! Aumenta a imunidade, protege o coração, sem falar no efeito anti-inflamatório e bactericida. Tá explicado?

Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!