Quem voou primeiro? Santos Dumont ou os irmãos Wright?

Há 114 anos, o brasileiro realizou o primeiro voo oficialmente comprovado da história da aviação, porém há quem defenda que, antes dele, dois americanos já tinham realizado o feito nos Estados Unidos; quem tem razão?

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont decolou, a bordo do 14-Bis, e percorreu 60 metros em sete segundos; até então, foi o primeiro avião a decolar, voar e pousar



Atualmente, ninguém se surpreende ao olhar para cima e se deparar com um avião. Mas tente imaginar como seria ver um objeto nas alturas no começo do século passado! Os parisienses tiveram essa oportunidade, em 23 de outubro de 1906, quando o brasileiro Alberto Santos Dumont decolou, a bordo do 14-Bis, e percorreu 60 metros em sete segundos. Até então, foi o primeiro avião a decolar, voar e pousar. A data ficou marcada, no Brasil, como o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Mas o feito que oficialmente ficaria registrado como o primeiro voo homologado da história da aviação aconteceria algumas semanas depois. No dia 12 de novembro, também em Paris, o 14-Bis percorreu 220 metros no ar diante de centenas de espectadores, inclusive de representantes do Aeroclube da França. Entidade que tinha autorização, na época, para homologar descobertas na área.

Porém, há divergências sobre quem realmente voou primeiro. Segundo o portal da Nasa, antes do brasileiro, dois americanos, os irmãos Wright, já teriam criado a primeira aeronave do mundo: a Flyer. Em 1905, a estrutura teria realizado mais de 40 voos bem-sucedidos. Contudo, os esforços dos americanos não chegaram a ser reconhecidos por órgãos oficiais. Os voos só foram registrados pelos próprios irmãos por telegrama. Então, afinal de contas, quem merece o título de inventor do avião? Para o físico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Henrique Lins de Barros, apesar de reconhecer a contribuição dos americanos para as pesquisas na área, foi Santos Dumont que inaugurou a era da navegação aérea.

“Em 1906, Santos Dumont realizou uma série de voos com o 14-Bis. Seus primeiros voos da história da aviação foram realizados diante do público, de uma comissão julgadora e filmados. Os irmãos Wright anunciaram por telegrama que tinham conseguido realizar o voo. Mas não documentaram o voo e nem anunciaram nenhum das características do avião. O que eu quero dizer é que, sem desmerecer a contribuição deles, não há como negar que foram os trabalhos de Santos Dumont que impulsionaram e definiram os rumos da aviação que mudaram século XX”, defendeu o pesquisador. Tá Explicado?

Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!