Você sabe como funciona a panela de pressão? Veja como usá-la de maneira segura

Mesmo com os atuais recursos de segurança, é preciso adotar alguns cuidados ao manusear essa importante aliada na hora de cozinhar; saiba o que fazer para evitar acidentes

Pixabay / RitaE Enquanto, na pressão, o tempo médio de cozimento do feijão é de 40 minutos, em uma panela comum o processo pode levar em torno de 2 horas



As panelas de pressão foram criadas no século 17 e revolucionaram o jeito de cozinhar. Hoje, é difícil imaginar uma casa sem esse utensílio que economiza tempo e dinheiro na preparação dos alimentos. Mas, mesmo sendo tão úteis, nem todo mundo se sente seguro durante o uso. Modelos mais antigos, com menos recursos de segurança, representavam mais riscos e os acidentes eram mais frequentes. Dentro da panela, o sistema de vedação permite que a pressão seja o dobro do normal. E como, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, a água, que em condições normais começaria a ferver aos 100º, consegue chegar aos 120º, o que permite o cozimento mais rápido. Mas chega um momento em que a pressão é tanta, que precisa ser liberada aos poucos para que não haja explosão. É para isso que serve a válvula no centro da tampa, que começa a girar à medida que o vapor sai. Segundo os fabricantes, hoje, as panelas de pressão são mais seguras, porque geralmente contam com mais de uma válvula, caso o dispositivo principal apresente alguma falha.

De qualquer forma, é importante adotar alguns cuidados para evitar qualquer tipo de acidente:

Na hora de comprar, verifique se o produto tem o selo de segurança do Inmetro, e, antes de usar, leia o manual de instruções;

Mantenha as válvulas sempre limpas. Quando entupidas, comprometem a saída de vapor, o que pode causar explosão. A orientação é trocar a principal a cada cinco anos;

A borracha de vedação e a tampa devem ser lavadas separadamente para garantir que o ponto de encaixe não acumule resíduos e o anel deve ser trocado a cada dois anos;

Não ocupe mais que ⅔ da capacidade da panela, pois é preciso deixar espaço para a pressão;

Jamais tente abrir a tampa antes que toda a pressão seja liberada;

Durante o cozimento, mantenha o fundo da panela sempre plano, com o cabo voltado para o interior do fogão;

Não permita que crianças se aproximem do utensílio em uso.

Adote esses cuidados, siga as orientações do fabricante e use a panela de pressão com segurança. Tá Explicado?

Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!