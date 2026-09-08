Condromalácia patelar: você sabe o que é? | Dr. Pedro Debieux
Dor na frente do joelho? Pode ser condromalácia patelar. A condromalácia patelar está entre os problemas mais frequentes encontrados nos consultórios especializados em joelho. Mas o diagnóstico não significa que a pessoa terá de conviver para sempre com dor ou que precisará passar por uma cirurgia. No vídeo, o ortopedista Dr. Pedro Debieux explica de forma simples o que acontece com a cartilagem da patela e por que o problema pode provocar dor durante os movimentos. Na grande maioria dos casos, mudanças de hábitos, exercícios específicos, fortalecimento muscular e fisioterapia fazem parte do tratamento. Assista e entenda o que é a condromalácia patelar e como cuidar do joelho para continuar se movimentando sem dor.
continue lendo
- São Paulo tem mais de 58 mil casos de dengue desde o início do ano Agência Brasil · há 2 dias
- Quando nada mais funciona: o que reprograma a dor crônica sem destruir nervos Brazil Health · há 5 dias
- Tecnologia e neurociência transformam a reabilitação de crianças e jovens Brazil Health · há 6 dias
- São Paulo confirma dois novos casos de sarampo Estadão Conteúdo · há 6 dias