JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Saúde

Condromalácia patelar: você sabe o que é? | Dr. Pedro Debieux

A condromalácia patelar está entre os problemas mais frequentes encontrados nos consultórios especializados em joelho

Brazil Health

Dor no joelho
Dor no joelho Freepik

Dor na frente do joelho? Pode ser condromalácia patelar. A condromalácia patelar está entre os problemas mais frequentes encontrados nos consultórios especializados em joelho. Mas o diagnóstico não significa que a pessoa terá de conviver para sempre com dor ou que precisará passar por uma cirurgia. No vídeo, o ortopedista Dr. Pedro Debieux explica de forma simples o que acontece com a cartilagem da patela e por que o problema pode provocar dor durante os movimentos. Na grande maioria dos casos, mudanças de hábitos, exercícios específicos, fortalecimento muscular e fisioterapia fazem parte do tratamento. Assista e entenda o que é a condromalácia patelar e como cuidar do joelho para continuar se movimentando sem dor.

continue lendo

hiv Saúde Se a prevenção ao HIV evoluiu tanto, por que os novos casos ainda sobem no Brasil? Dados recentes mostram que, mesmo com mais opções de prevenção e tratamento, o HIV segue avançando em partes do mundo
  1. São Paulo tem mais de 58 mil casos de dengue desde o início do ano Agência Brasil · há 2 dias
  2. Quando nada mais funciona: o que reprograma a dor crônica sem destruir nervos Brazil Health · há 5 dias
  3. Tecnologia e neurociência transformam a reabilitação de crianças e jovens Brazil Health · há 6 dias
  4. São Paulo confirma dois novos casos de sarampo Estadão Conteúdo · há 6 dias