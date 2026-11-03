Dor de cabeça todo dia? Isso não é normal! Se você precisa tomar remédio várias vezes na semana para conseguir seguir o dia, pare agora e assista a este vídeo. Muitas pessoas acabam se acostumando a conviver com o incômodo, mas é preciso deixar claro: dor de cabeça todo dia não é normal.

Neste vídeo, o neurologista Dr. Renato Anghinah explica como a cefaleia pode evoluir – começando de forma espaçada até se tornar diária – e quais são as possíveis causas por trás desse sintoma. Ele também esclarece a diferença entre os tipos de dor e reforça a importância de investigar a raiz do problema em vez de apenas silenciar o sintoma. Entenda o que o seu corpo está dizendo e saiba o momento certo de procurar um especialista.