Dor de cabeça todo dia? Isso não é normal!
Dor de cabeça todo dia? Isso não é normal! Se você precisa tomar remédio várias vezes na semana para conseguir seguir o dia, pare agora e assista a este vídeo. Muitas pessoas acabam se acostumando a conviver com o incômodo, mas é preciso deixar claro: dor de cabeça todo dia não é normal.
Neste vídeo, o neurologista Dr. Renato Anghinah explica como a cefaleia pode evoluir – começando de forma espaçada até se tornar diária – e quais são as possíveis causas por trás desse sintoma. Ele também esclarece a diferença entre os tipos de dor e reforça a importância de investigar a raiz do problema em vez de apenas silenciar o sintoma. Entenda o que o seu corpo está dizendo e saiba o momento certo de procurar um especialista.
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