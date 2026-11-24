Segundo a Secretaria da Saúde, o último caso confirmado da doença aconteceu no dia 28 de agosto

Estado de SP encerra surto de sarampo após 3 meses sem novos casos

A estado de São Paulo encerrou o surto de sarampo após alcançar três meses sem novos casos relacionados à cadeia de transmissão. Segundo a Secretaria da Saúde, o último registro da doença aconteceu no dia 28 de agosto, em que o pacitente apresentou manchas vermelhas na pele, chamadas de exantema.

Ainda de acordo com o órgão, o estado realizou um acompanhamento epidemiológico até atingir o período estabelecido pelo protocolo de vigilância para o encerramento do surto.

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE-SP), dos 41 casos de sarampo no estado em 2026, 37 aconteceram na capital paulista, dois em São Bernardo do Campo, um em Guarulhos e um em Santo André. A pasta informou que todos os pacientes se recuperaram da doença.

“O encerramento do surto demonstra a capacidade de resposta da vigilância em saúde de São Paulo. A atuação integrada do Estado com os municípios permitiu identificar os casos, monitorar os contatos e interromper a circulação do vírus nas cadeias identificadas” Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo ‘Prof. Alexandre Vranjac’ (CVE-SP)

Na abrangência nacional, o Brasil registrou 70 casos de sarampo em 2026 – o número contabiliza até novembro, mês da publicação desta matéria -, todos associados à importação do vírus ou a surtos relacionados à importação.

Vacinação contra o sarampo em SP

O estado paulista aumentou a cobertura vacinal contra o sarampo ao longo de 2026. A porcentagem da primeira dose cresceu, em cinco meses, mais de 10%, passando de 86,56%, em abril, para 96,90%, em setembro, superando a meta de 95% indicada pelo Ministério da Saúde. Já a cobertura da segunda dose avançou de 72,72% para 84,85%.

No entanto, mesmo com o crescimento dos indicadores, a pasta informou que a cobertura da segunda dose ainda está abaixo da meta.

“A atualização da caderneta de vacinação e o cumprimento do esquema vacinal são fundamentais para reduzir o número de pessoas suscetíveis à doença e prevenir novos surtos” Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

O encerramento do surto em São Paulo acontece justamente no mesmo mês em que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) anunciou que o Brasil continua com o status de país livre do sarampo, reconhecimento recuperado em 2024.

Brasil vai na contramão dos EUA

Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos perderam o status de país livre do sarampo. A informação foi revelada pela Opas, no último dia 17.

A retirada do status aconteceu poucos dias depois de autoridades da Pensilvânia e de Wisconsin notificarem duas novas mortes ligadas à doença, elevando para dez o total de óbitos pela enfermidade em 2026 no país.

Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) contabilizam, até o momento neste ano, 5.412 casos de sarampo em 47 territórios dos EUA – mais que o dobro dos 2.289 registrados em 2025 -, o maior número desde o pico de 9.643 casos em 1991, dado que contrasta com a média de 180 detecções anuais entre 2000 e 2024.

México e Bolívia também perderam a certificação após registrarem aumento de casos. No primeiro, embora a tendência seja de queda, a transmissão ainda permanece constante, o que levou a Opas a tomar a decisão.

Anteriormente, em 2025, o Canadá já havia perdido o status após registrar cerca de 5.100 casos em um período de 12 meses, número inferior ao atual dos Estados Unidos.