Dormência e formigamento nas mãos podem indicar síndrome do túnel do carpo

O ortopedista Dr. Bruno Azevedo Veronesi explica sinais, causas e tratamentos da síndrome que pode piorar com a rotina no computador e no celular

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A rotina atual, marcada por horas no computador e uso frequente de celulares, trouxe praticidade, mas também novos desafios para a saúde. Entre eles, a síndrome do túnel do carpo se destaca como uma das condições mais comuns que afetam as mãos e os punhos. Mas até que ponto ela pode ser considerada uma consequência direta do trabalho moderno?

Essa síndrome ocorre quando o nervo mediano – responsável pela sensibilidade do polegar, indicador, dedo médio e parte do anelar – sofre compressão dentro de um canal estreito no punho chamado túnel do carpo. Esse espaço também abriga tendões responsáveis pelos movimentos dos dedos, e o aumento de pressão ali pode afetar o funcionamento do nervo.

Como identificar precocemente

Os sinais iniciais costumam ser sutis, mas bastante característicos. Formigamento, dormência ou sensação de choque nos dedos, especialmente à noite, são sintomas frequentes. Muitas pessoas relatam acordar com a mão “dormente” e a necessidade de sacudi-la para aliviar o desconforto.

Com o tempo, esses sintomas podem aparecer também durante o dia, principalmente ao realizar atividades simples, como segurar o celular, dirigir ou ler um livro. Em fases mais avançadas, pode surgir fraqueza, dificuldade para segurar objetos e perda de destreza fina.

Reconhecer esses sinais precocemente é fundamental. Quanto antes o diagnóstico é feito, maiores são as chances de tratamento eficaz sem necessidade de cirurgia.

Qual a relação com o trabalho moderno?

Apesar de ser frequentemente associada ao uso de computadores e celulares, a síndrome do túnel do carpo não é causada por um único fator. Trata-se de uma condição multifatorial.

Atividades profissionais com movimentos repetitivos, uso de força manual ou posturas inadequadas do punho podem aumentar o risco e agravar os sintomas, mas não são, na maioria dos casos, a única causa da doença.

Além disso, condições como diabetes, hipotireoidismo, obesidade, gravidez e alterações inflamatórias também podem ter papel importante no seu aparecimento.

O que acontece se ignorar os sintomas?

Ignorar os sinais iniciais pode levar à progressão da doença. Com o tempo, a compressão contínua do nervo pode causar perda permanente de sensibilidade e força na mão.

Nos casos mais avançados, há atrofia da musculatura da base do polegar, o que compromete movimentos essenciais do dia a dia, como segurar uma chave ou abotoar uma camisa. Nessa fase, mesmo com tratamento, a recuperação pode ser parcial.

Por isso, procurar avaliação médica ao perceber os primeiros sintomas faz toda a diferença.

Tratamentos modernos e recuperação rápida

A boa notícia é que a maioria dos casos pode ser tratada de forma eficaz, especialmente quando diagnosticada precocemente.

As opções iniciais incluem:

* Ajustes nas atividades do dia a dia

* Uso de órteses durante a noite

* Fisioterapia e terapia ocupacional

* Infiltrações para reduzir a inflamação

Quando o tratamento conservador não é suficiente, a cirurgia pode ser indicada. Trata-se de um procedimento seguro, realizado para aliviar a pressão sobre o nervo por meio da liberação do ligamento que forma o teto do túnel.

Atualmente, técnicas minimamente invasivas permitem recuperação mais rápida, com retorno precoce às atividades. Em muitos casos, os sintomas melhoram já nos primeiros dias após o procedimento.

Um alerta para a rotina moderna

A síndrome do túnel do carpo é um exemplo claro de como hábitos e condições de saúde se combinam para impactar o organismo. Embora o trabalho possa contribuir para o surgimento ou agravamento dos sintomas, ele raramente é o único responsável. Pequenas atitudes – como pausas regulares, alongamentos e ergonomia adequada – são boas medidas de prevenção.

Mais do que tratar, o objetivo é preservar a função das mãos, ferramentas essenciais para nossa independência e qualidade de vida.

Dr. Bruno Azevedo Veronesi – CRM DF 26115

Médico ortopedista, especialista em Cirurgia da Mão e Microcirurgia. Coordenador da Ortopedia do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília