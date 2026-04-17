Inteligência artificial no centro cirúrgico: diagnóstico tumoral quase em tempo real já é realidade

Estudos na Nature indicam que ferramentas com inteligência artificial já ajudam, durante a cirurgia, a identificar melhor tumores e orientar a conduta; entenda o que isso pode significar, segundo o neurocirurgião Dr. Cesar Cimonari de Almeida

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Uma nova geração de tecnologias já permite analisar tumores durante a própria cirurgia, em poucos minutos. Estudos publicados na revista Nature mostram que a inteligência artificial pode ajudar o cirurgião a tomar decisões mais precisas na hora – algo que até pouco tempo era impensável.

Durante muito tempo, o cirurgião precisou tomar decisões críticas durante uma cirurgia com base em informações limitadas. Em tumores, especialmente cerebrais, nem sempre era possível saber com precisão, naquele momento, o tipo de lesão ou até onde era seguro remover o tecido afetado.

Esse cenário está mudando. Novas ferramentas de inteligência artificial já conseguem analisar o tecido tumoral durante a cirurgia e oferecer informações relevantes em poucos minutos, ajudando a orientar a conduta em tempo real.

Decisão na hora certa pode mudar o resultado

Essas tecnologias combinam análise digital de tecidos e modelos avançados de reconhecimento de padrões para identificar características do tumor ainda no centro cirúrgico. Na prática, isso permite ao médico entender melhor se está diante de um tecido mais agressivo, infiltrativo ou de uma área que pode ser preservada.

Essa informação, obtida no momento da cirurgia, pode ajudar a definir a extensão da ressecção com mais segurança – equilibrando dois pontos fundamentais: retirar o máximo possível do tumor e preservar funções importantes do paciente.

Neurocirurgia é uma das áreas mais impactadas

Na neurocirurgia, esse avanço tem um peso ainda maior. O cérebro é um órgão extremamente sensível, onde poucos milímetros podem fazer diferença entre uma boa recuperação e uma sequela permanente.

Estudos recentes publicados na revista Nature mostram que sistemas baseados em inteligência artificial já conseguem identificar padrões tumorais e até sinais de infiltração diretamente no tecido analisado durante o procedimento. Isso aumenta a precisão da cirurgia e pode reduzir a chance de deixar áreas relevantes do tumor ou, ao contrário, de remover tecido saudável em excesso.

Embora ainda em expansão, esses recursos têm potencial de melhorar desfechos e diminuir a necessidade de novas cirurgias.

Tecnologia como aliada, não substituição

Apesar do avanço, é importante reforçar que a inteligência artificial não substitui o médico. Ela funciona como uma ferramenta de apoio, ampliando a capacidade de análise e ajudando na tomada de decisão.

Ainda existem desafios importantes, como custo, disponibilidade de tecnologia, necessidade de validação em larga escala e integração com a rotina hospitalar. Além disso, os resultados obtidos durante a cirurgia não substituem a análise completa realizada posteriormente em laboratório, que continua sendo essencial para o diagnóstico definitivo.

O que já se pode afirmar é que a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante e passou a fazer parte da prática médica em alguns centros. No caso dos tumores, especialmente os cerebrais, ela começa a oferecer algo que até pouco tempo parecia impossível: informação suficiente, no momento certo, para mudar o rumo da própria cirurgia.

Dr. Cesar Cimonari de Almeida – CRM/SP 150620 | RQE 66640

Neurocirurgião

Membro da Brazil Health