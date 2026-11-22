O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está internado do Hispital DF Star, em Brasília, desde a sexta-feira (20), quando sofreu fortes dores abdominais. Segundo o boletim médico mais recente, divulgado no começo da tarde desta domingo, Bolsonaro está estável, matendo tratamento clínico, jejum e suporte institucional, entretanto, segue sem previsão de alta.

No sábado (21), Bolsonaro recebeu o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. O ex-presidente também passou por um procedimento de limpeza com sonda, e, segundo o senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), as possibilidades serão averiguadas pelos médicos e pode ser necessária uma nova cirurgia.

“Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final”, escreveu o parlamentar no Instagram.

Em decorrência o estado de saúde do ex-mandatário, a senadora Michelle Bolsonaro, que tinha tirado uma “férias” de 10 dias, voltou ao Brasil depois de uma viagem para Israel. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama informou que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Graças a Deus, ele está com uma cara boa e não teve febre. Estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor”, escreveu Michelle.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a retirada da tornozeleira do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que está internado em Brasília.

“Determinei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico de Jair Messias Bolsonaro pelo período em que durar a internação, devendo o equipamento ser recolocado por ocasião de alta hospitalar”, diz a determinação.

1 ano preso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa neste domingo (22) um ano de sua prisão pela Polícia Federal, em Brasília. Detido inicialmente de forma preventiva, após tentar violar a tornozeleira eletrônica, ele passou a cumprir, três dias depois, a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Desde então, Bolsonaro passou pela Superintendência da Polícia Federal, foi transferido para a Papudinha e conseguiu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar humanitária. O período também foi marcado por cirurgias, internações, recursos judiciais e restrições à sua participação política.