O ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem divulgada por Michelle Bolsonaro após a cirurgia deste domingo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, auorizou a retirada da tornozeleira do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que está internado em Brasília.

“Determinei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico de Jair Messias Bolsonaro pelo período em que durar a internação, devendo o equipamento ser recolocado por ocasião de alta hospitalar”, diz a determinação.

Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (20), após fortes dores abdominais. Segundo o último boletim, o ex-mandatário foi diagnosticado com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (21), ele apresenta quadro clínico estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.

Em decorrência o estado de saúde do ex-mandatário, a senadora Michelle Bolsonaro, que tinha tirado uma “férias” de 10 dias, voltou ao Brasil depois de uma viagem para Israel. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama informou que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Graças a Deus, ele está com uma cara boa e não teve febre. Estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor”, escreveu Michelle.

1 ano internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa neste domingo (22) um ano de sua prisão pela Polícia Federal, em Brasília. Detido inicialmente de forma preventiva, após tentar violar a tornozeleira eletrônica, ele passou a cumprir, três dias depois, a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Desde então, Bolsonaro passou pela Superintendência da Polícia Federal, foi transferido para a Papudinha e conseguiu autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar humanitária. O período também foi marcado por cirurgias, internações, recursos judiciais e restrições à sua participação política.