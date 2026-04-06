Seu DNA pode prever problemas no coração antes dos sintomas?

Entenda como os testes genéticos podem antecipar riscos e orientar cuidados, segundo a cardiologista Dra. Ana Paula Andrade Garcia

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Durante muito tempo, a cardiologia atuou de forma reativa – tratando doenças já instaladas. Com os avanços da genética, passamos a enxergar o risco cardiovascular de forma mais antecipada e personalizada.

Hoje sabemos que diversas doenças do coração têm origem hereditária e podem permanecer silenciosas por anos, manifestando-se apenas em fases mais avançadas ou, em alguns casos, de forma súbita.

Os testes genéticos cardiológicos surgem justamente nesse cenário: não como exames de rotina para toda a população, mas como ferramentas estratégicas para identificar predisposições, confirmar diagnósticos e orientar condutas médicas mais precisas.

Quando a herança genética fala mais alto

Algumas doenças cardiovasculares têm forte componente familiar. Cardiomiopatias, arritmias hereditárias, hipercolesterolemia familiar, hipertensão arterial e acidente vascular cerebral (AVC), além de síndromes que predispõem à morte súbita, são exemplos bem estabelecidos na literatura médica. Muitas vezes, o primeiro sinal pode ser um evento grave em alguém jovem da família.

Nesses contextos, o teste genético permite identificar mutações associadas à doença, mesmo antes do aparecimento de sintomas. Isso abre caminho para acompanhamento precoce, mudanças no estilo de vida, uso de medicações preventivas e, em situações específicas, indicação de dispositivos como desfibriladores implantáveis.

Além de beneficiar o próprio paciente, o resultado pode orientar o rastreamento familiar – estratégia conhecida como “triagem em cascata” –, permitindo identificar outros parentes em risco.

Do diagnóstico ao tratamento sob medida

Os testes genéticos também têm papel importante na confirmação diagnóstica. Em casos de cardiomiopatias, por exemplo, eles ajudam a diferenciar formas hereditárias de causas adquiridas. Isso impacta diretamente o prognóstico, o acompanhamento e as decisões terapêuticas.

Na hipercolesterolemia familiar – condição genética que eleva o colesterol desde a infância –, o diagnóstico precoce reduz drasticamente o risco de infarto precoce quando o tratamento é iniciado a tempo. O mesmo raciocínio vale para síndromes arrítmicas hereditárias, nas quais intervenções precoces podem prevenir eventos fatais.

Esse é um dos pilares da chamada medicina de precisão: tratar não apenas a doença, mas o perfil biológico individual de cada paciente.

Indicações, limites e cuidados necessários

É importante esclarecer que o teste genético não é indicado como rastreamento indiscriminado da população. Sua solicitação deve ser guiada por avaliação cardiológica e, sempre que possível, acompanhada por aconselhamento genético.

História familiar de morte súbita, infarto precoce, cardiomiopatias, arritmias graves ou colesterol muito elevado em idades jovens são situações que acendem o sinal de alerta. Nesses casos, o exame pode trazer informações valiosas.

Por outro lado, nem toda alteração genética significa que a doença irá necessariamente se manifestar. Existe o conceito de penetrância genética e a influência de fatores ambientais, como estilo de vida, alimentação e controle de outros riscos cardiovasculares.

Os testes genéticos representam um avanço relevante na prevenção cardiovascular, mas devem ser utilizados com critério, interpretação especializada e integração com dados clínicos.

Conhecer o próprio risco genético não é sentença – é oportunidade. Quando bem indicado, o exame transforma informação em estratégia de cuidado, permitindo agir antes que o coração dê sinais de que algo não vai bem.

Dra. Ana Paula Andrade Garcia – CRM-SP 151.840

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