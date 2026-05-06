Polícia Civil prende líder da ‘gangue das bikes’ em operação no centro de SP

Grupo usava prédio como central de receptação e desbloqueio de celulares roubados

Divulgação/Governo de SP Durante a ação, foram apreendidos celulares, computadores e bicicletas.



A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (6) um homem apontado como um dos principais líderes da “gangue das bikes”, na região central de São Paulo. Ele foi localizado em um apartamento que funcionaria como base para receptação e desbloqueio de celulares roubados ou furtados.

Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em um dos endereços, na rua dos Andradas, os agentes encontraram um prédio de nove andares usado pelo grupo.

Até o momento, cinco adultos foram presos e adolescentes foram apreendidos. O local é apontado como uma central de receptação, onde os aparelhos eram desbloqueados antes de serem revendidos ilegalmente.

Segundo a polícia, os suspeitos atuavam no centro da capital utilizando bicicletas para praticar os crimes e quebravam vidros de carros para furtar os celulares.

Durante a operação, também foi identificada uma ligação clandestina de energia no imóvel, o que levou à prisão em flagrante por furto de eletricidade. Técnicos da concessionária acompanharam a ação.

Foram apreendidos celulares, computadores e bicicletas, ainda em contagem. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos.