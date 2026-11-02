Asa-delta cai em praia no RJ; duas pessoas ficam gravemente feridas

As duas vítimas estavam em parada cardiorrespiratória (PCR) e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado na manhã desta segunda-feira (2/11) para uma ocorrência de queda de asa-delta na pista de pouso de voo livre, no final da Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Duas vítimas foram socorridas em estado grave. Ambas estavam em parada cardiorrespiratória (PCR) e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC). Uma delas foi transportada com apoio de uma aeronave da corporação.

A operação contou com a atuação de equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar (Gávea), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR).