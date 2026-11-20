Quando o Brasil perdeu a Copa de 1950 para o Uruguai, no Maracanã, surgiram teorias absurdas, preconceituosas e descabidas de que atletas negros não tinham condição emocional para participar de competições esportivas. A derrota dentro de casa condenou uma grande geração de jogadores. O goleiro Barbosa, acusado de falhar no gol decisivo, dizia, décadas depois, que a pena máxima de prisão era de 30 anos e ele já estaria “absolvido” de eventual erro. O ex-arqueiro, que morreu pobre em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no ano 2000, era negro.



Em 1947, Mário Filho, que desde 1966 dá nome ao Maracanã, lançou um livro obrigatório: “O negro no futebol brasileiro”. O autor faz uma ampla análise sobre os tempos em que o futebol era um esporte elitista e que passou por uma transição para ser praticado também pelas massas, como operários de fábricas. Os clubes do Rio de Janeiro, a exemplo do Vasco da Gama, foi, na década de vinte, um time considerado multiétnico e de origem popular.



O jornalista brinca de forma magistral com as palavras ao analisar um tema caro ao Brasil até hoje: “(…) O branco pobre, o mulato, o preto, estabelecendo a diferença entre o grande e o pequeno clube. A academia e a escola pública. O campo cercado, com arquibancada e tudo, e a pelada, um campo sem grama, pelado. Quando não entre o ‘field’, como saía nos jornais, ou ground, e a rua. Um verde macio, de grama bem aparada, um tapete, o outro de barro, de pedra. Muito diferente. O branco dos field, dos grandes clubes, tendo ainda por cima um professor, o capitão do time gritando sem parar, em inglês. O preto das peladas, das ruas, não tendo ninguém. (…)” (Mario Filho, 2010, p. 73).



Na edição mais recente do livro de Mário Filho, da Editora Mauad, a imagem de capa é uma pintura feita pelo artista plástico Francisco Rebolo, que também foi jogador. A cena mostra dois jogadores em campo: o negro está driblando o próprio Rebolo, que se auto-retrata. Na obra, Mário Filho exalta os grandes jogadores negros da história do futebol brasileiro, como Leônidas da Silva, artilheiro da Copa de 1938, Arthur Friedenreich, um dos maiores de todos os tempos, e, claro, o Rei Pelé.



O “Negro no futebol brasileiro” é uma leitura obrigatória para conhecer os primórdios do esporte mais popular do planeta e, claro, para refletir sobre uma das grandes chagas sociais do país.

