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Avião da Gol faz pouso de emergência após apresentar ‘problemas técnicos’

A aeronave partiu de Goiânia com destino a São Paulo e precisou retornar ao aeroporto da capital goiana minutos depois da decolagem

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O avião da gol ficou cerca de 45 minutos no ar até pousar Reprodução/Instagram/@voegoloficial

Um avião da companhia aérea Gol fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (12), no Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás. Segundo informou a empresa, em nota, a aeronave “apresentou problemas técnicos”. Leia a íntegra abaixo.

O avião partiu da capital goiana com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pouco depois da decolagem, a tripulação declarou emergência ao terminal de Goiânia.

Em nota, a administração do terminal de Goiânia informou que o pouso do avião se deu “normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências”. Leia a íntegra abaixo.

Conforme noticiado pela TV Anhanguera, o avião ficou cerca de 45 minutos no ar até pousar. Um passageiro relatou à emissora que sentiu uma forte pancada na aeronave logo depois da decolagem e, na sequência, a tripulação informou que seria necessário retornar ao aeroporto.

Leia a íntegra da nota da Gol

“A GOL informa que, na manhã deste sábado (12/09), a aeronave do voo G3 1433, entre o aeroporto de Goiânia (GYN) e Congonhas (CGH), apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado”.

“A Companhia reforça que todas as ações relacionadas à operação foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL”. 

“Todos os clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades”.

Leia a íntegra da nota do Aeroporto Internacional de Goiânia

“O Aeroporto de Goiânia informa que uma aeronave da GOL, que decolou com destino a São Paulo (Congonhas), retornou ao terminal após declaração de emergência pela tripulação. O pouso ocorreu normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências. A operação recebeu o apoio previsto nos protocolos aeroportuários, e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros”.

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