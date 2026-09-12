Avião da Gol faz pouso de emergência após apresentar ‘problemas técnicos’

A aeronave partiu de Goiânia com destino a São Paulo e precisou retornar ao aeroporto da capital goiana minutos depois da decolagem

O avião da gol ficou cerca de 45 minutos no ar até pousar

Um avião da companhia aérea Gol fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (12), no Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás. Segundo informou a empresa, em nota, a aeronave “apresentou problemas técnicos”. Leia a íntegra abaixo.

O avião partiu da capital goiana com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pouco depois da decolagem, a tripulação declarou emergência ao terminal de Goiânia.

Em nota, a administração do terminal de Goiânia informou que o pouso do avião se deu “normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências”. Leia a íntegra abaixo.

Conforme noticiado pela TV Anhanguera, o avião ficou cerca de 45 minutos no ar até pousar. Um passageiro relatou à emissora que sentiu uma forte pancada na aeronave logo depois da decolagem e, na sequência, a tripulação informou que seria necessário retornar ao aeroporto.

Leia a íntegra da nota da Gol

“A GOL informa que, na manhã deste sábado (12/09), a aeronave do voo G3 1433, entre o aeroporto de Goiânia (GYN) e Congonhas (CGH), apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado”.

“A Companhia reforça que todas as ações relacionadas à operação foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL”.

“Todos os clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades”.

Leia a íntegra da nota do Aeroporto Internacional de Goiânia

“O Aeroporto de Goiânia informa que uma aeronave da GOL, que decolou com destino a São Paulo (Congonhas), retornou ao terminal após declaração de emergência pela tripulação. O pouso ocorreu normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências. A operação recebeu o apoio previsto nos protocolos aeroportuários, e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros”.