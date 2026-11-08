Carro com 10 pessoas cai em lago no RJ; ninguém sobreviveu

Um carro com 10 pessoas caiu em um lago na noite de sábado ()7) em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ninguém sobreviveu. Ao todo, estavam dentro do veículo cinco adultos e cinco crianças. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) mobilizou cerca de 30 bombeiros de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da 90ª DP (Barra Mansa). A perícia foi realizada no local do acidente, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda e as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.