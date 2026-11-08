JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Especial 2º Turno das Eleições 2026 | 11h00 - 16h30
Brasil

Carro com 10 pessoas cai em lago no RJ; ninguém sobreviveu

Ao todo, estavam dentro do veículo cinco adultos e cinco crianças

Jovem Pan

acidente no rio
Carro com cinco adultos e cinco crianças cai em rio do Rio de Janeiro Reprodução

Um carro com 10 pessoas caiu em um lago na noite de sábado ()7) em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ninguém sobreviveu. Ao todo, estavam dentro do veículo cinco adultos e cinco crianças. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) mobilizou cerca de 30 bombeiros de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da 90ª DP (Barra Mansa). A perícia foi realizada no local do acidente, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda e as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

Assuntos

continue lendo

Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, agride mulher Brasil Lutador de jiu-jítsu que atacou vizinhas afirma não se lembrar da agressão, diz delegado Segundo o delegado, Lucas Portela, de 32 anos, se lembra, apenas, do momento em que foi detido, na madrugada da quinta-feira (5)
  1. O que cai no primeiro dia de provas do Enem 2026? Jovem Pan* · há 4 horas
  2. Enem: saiba quais são os horários de abertura e fechamento dos portões Jovem Pan* · há 4 horas
  3. Mais de 5 milhões de candidatos realizam o 1º dia do Enem neste domingo Jovem Pan* · há 5 horas
  4. Frente fria provoca queda de temperatura e risco de tempestades Agência Brasil · há 13 horas