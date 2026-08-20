Ciclone extratropical chega ao Brasil nesta quinta; veja previsão

Sistema provoca chuva, trovoadas e rajadas de vento no Sul, enquanto frente fria derruba as temperaturas na região

Um ciclone extratropical formado na costa do Rio Grande do Sul chega ao Brasil nesta quinta-feira (20) e influencia as condições do tempo principalmente na Região Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema provoca chuva, trovoadas e rajadas de vento e começa a avançar em direção ao Paraná e a Santa Catarina.

A atuação do ciclone ocorre junto ao avanço de uma frente fria, que provoca queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

No Sul, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10°C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, a máxima prevista é de 27°C.

No Rio Grande do Sul, onde o ciclone se formou, há previsão de chuva, trovoadas e ventos fortes. O sistema se desloca para o oeste e o sul do Paraná e de Santa Catarina ao longo desta quinta-feira.

Previsão para as demais regiões

Na Região Sudeste, o avanço da frente fria aumenta a nebulosidade no norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral sul de São Paulo. Nas demais áreas, o tempo permanece com poucas nuvens, baixa umidade e calor.

No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 32°C. Nas áreas serranas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, as temperaturas mínimas podem chegar a 9°C.

Na Região Norte, áreas de instabilidade continuam atuando no Acre e no oeste e noroeste do Amazonas, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Também há possibilidade de chuva isolada no norte do Pará, Amapá, Roraima, norte e centro do Amazonas e em Rondônia.

Ao mesmo tempo, o tempo seco predomina no sudeste do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. Nessas áreas, o Inmet mantém alerta laranja para baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 12%.

O calor também permanece intenso na maior parte da Região Norte. Entre as capitais, Palmas pode registrar máxima de 38°C. Rio Branco e Porto Velho têm mínima prevista de 23°C.

No Centro-Oeste, o alerta laranja de perigo para baixa umidade permanece sobre grande parte de Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Goiás e Distrito Federal.

No noroeste de Mato Grosso, sudeste de Mato Grosso do Sul e demais áreas de Goiás, há aviso de perigo potencial para baixa umidade, com índices entre 30% e 20%.

A previsão indica máxima de aproximadamente 32°C em Cuiabá e mínima de 15°C em Brasília.

No Nordeste, o tempo seco continua no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, onde há aviso de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, com índices de até 20%.

Também há previsão de chuvas isoladas entre o centro-norte do Maranhão, Piauí e Ceará e na faixa leste e no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e litoral norte da Bahia.

Nas áreas litorâneas e na faixa leste, a ocorrência de chuva favorece temperaturas mais amenas. Salvador e Aracaju devem registrar mínima de 23°C, enquanto Teresina pode ter máxima de 36°C.

*Com informações da Agência Brasil