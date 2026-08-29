Coronel do Exército morre após cair de parapente em praia do RJ

A suspeita do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), do qual o coronal fazia parte, é de que linhas de pipa com cerol teriam provocado a queda

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu após cair de parapente na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, 28. Ele foi socorrido por um bombeiro que estava de folga nas proximidades do acidente e encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto

A morte foi confirmada ainda no dia da queda. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi levado Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e o motivo do acidente segue em investigação.

A suspeita do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), do qual o coronal fazia parte, é de que linhas de pipa com cerol (conhecida também como linha chinela) teriam provocado a queda do piloto.

“O CSCVL já possui imagens da pipa e está providenciando a retirada das linhas do local. Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes, em relação a esse ato criminoso, covarde e sem chance de defesa, que já vitimou inúmeras pessoas no Brasil e no mundo”, informou em nota

Em protesto, o clube suspendeu as atividades de voo neste sábado, 29. Nas redes sociais, publicou um vídeo momento depois do acidente, identificando linhas de pipas no morro onde ocorrem os saltos.