Vítimas participavam de uma confraternização quando a estrutura de um terreno vizinho cedeu durante as fortes chuvas desse domingo (1º), na Vila Carmosina

Desabamento de muro mata idosa e deixa dez pessoas feridas na zona leste de SP

Uma mulher de 80 anos morreu e outras dez pessoas ficaram feridas após o desabamento de um muro na noite desse domingo (1º), na rua Santa Marcelina, na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas participavam de uma confraternização quando, devido às fortes chuvas, o muro de um terreno vizinho desabou e atingiu o local onde elas estavam.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez pessoas foram socorridas no local. Cinco receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três foram resgatadas pelos bombeiros e outras duas foram socorridas pelas pessoas presentes. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região.

A Polícia Civil investiga as causas do desabamento. A perícia foi acionada, e exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).

O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo).