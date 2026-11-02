Desabamento de muro mata idosa e deixa dez pessoas feridas na zona leste de SP
Uma mulher de 80 anos morreu e outras dez pessoas ficaram feridas após o desabamento de um muro na noite desse domingo (1º), na rua Santa Marcelina, na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas participavam de uma confraternização quando, devido às fortes chuvas, o muro de um terreno vizinho desabou e atingiu o local onde elas estavam.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez pessoas foram socorridas no local. Cinco receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três foram resgatadas pelos bombeiros e outras duas foram socorridas pelas pessoas presentes. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região.
A Polícia Civil investiga as causas do desabamento. A perícia foi acionada, e exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).
O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo).
Assuntos
continue lendo
- Fenômeno climático deixa parte do Brasil em alerta para temporais; veja previsão Agência Brasil · há 1 hora
- Dia de Finados: como surgiu essa tradição na Igreja Católica? Entenda Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Com queda da vazão do rio, passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após 20 dias Estadão Conteúdo · há 19 horas
- CRM do Paraná reage a alunos de Medicina que ofenderam bolsistas: ‘Ferem o Código de Ética’ Estadão Conteúdo · há 19 horas