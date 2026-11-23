Moeda americana avança 0,79% no início da sessão; investidores acompanham proposta que prevê economia de R$ 50 bilhões em 2027

Além da votação na Câmara, investidores acompanham nesta segunda-feira um evento promovido pelo Itaú, que contará com a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O dólar iniciou as negociações desta segunda-feira (23) em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,9810 por volta das 9h, em meio às expectativas sobre a votação do pacote de ajuste fiscal do governo federal na Câmara dos Deputados. Ao longo da sessão, a moeda americana atingiu a marca de R$ 6, após encerrar o último pregão, na quinta-feira (19), no maior patamar desde janeiro de 2025.

Mercado reage antes da votação Dólar sobe e Ibovespa recua no fechamento de quinta-feira R$ 5,93 Dólar (alta de 1,15%) 166.376 pontos Ibovespa (queda de 0,69%) 10 h Abertura da B3 na segunda R$ 5,93 Dólar (alta de 1,15%) 166.376 pontos Ibovespa (queda de 0,69%) 10 h Abertura da B3 na segunda

Ajuste no Congresso

A votação do pacote fiscal concentra as atenções dos investidores diante das dúvidas sobre a capacidade do governo de controlar o crescimento das despesas e estabilizar a dívida pública. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu antecipar a análise da proposta, apesar de as segundas-feiras não serem tradicionalmente reservadas a votações no plenário.

O relator, Mauro Benevides (União Brasil-CE), manteve integralmente a versão aprovada pelos senadores para evitar que eventuais alterações obriguem o texto a retornar ao Senado. Entre as principais medidas estão a limitação a 2% do crescimento real das despesas públicas em anos com risco de descumprimento da meta fiscal e um corte linear de 10% nos benefícios tributários concedidos a setores da economia.

Apesar do avanço legislativo, analistas avaliam que o pacote ainda não resolve as preocupações com as contas públicas. “Apesar do avanço, o mercado continua questionando a capacidade do pacote de estabilizar a trajetória da dívida pública”, afirmou Gabriel Mollo, analista de investimentos da Daycoval Corretora.”O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reconheceu que as medidas representam apenas um primeiro passo e que novas iniciativas estruturais serão necessárias”, acrescentou.

Agenda econômica

Além da votação na Câmara, investidores acompanham nesta segunda-feira um evento promovido pelo Itaú, que contará com a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan. As declarações poderão oferecer novas indicações sobre a condução das políticas monetária e fiscal durante o próximo mandato de Lula.

A agenda econômica da semana também inclui a divulgação de indicadores de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o mercado acompanha dados de atividade econômica e emprego americanos, além de pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos.

Mercados na Ásia

As bolsas asiáticas apresentaram desempenhos distintos nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliavam medidas regulatórias chinesas e novas restrições americanas ao acesso da China a semicondutores avançados.