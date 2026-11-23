Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o estado recebeu esta semana uma nova remessa de mil doses

Com o aumento do número de casos, o Ministério da Saúde começou a distribuir nesta segunda-feira (23) novas doses de vacina contra a mpox para o estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo recebeu esta semana uma nova remessa de mil doses da vacina, que já estão sendo distribuídas para atender aos grupos prioritários para a doença.

De acordo com a secretaria, o abastecimento considera, necessariamente, o número total de habitantes de cada cidade, mas o cenário epidemiológico.

“A vacinação contra a mpox é uma estratégia importante para proteger as pessoas com maior risco de exposição ao vírus ou de desenvolver complicações da doença. Por isso, é fundamental que as doses sejam direcionadas de acordo com os critérios estabelecidos e com a avaliação epidemiológica de cada região”, afirmou José Santana, diretor de Imunização da secretaria.

Quem pode se vacinar

As doses serão destinadas principalmente para pessoas vivendo com HIV/Aids com maior comprometimento do sistema imunológico, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e profissionais de laboratório com exposição ao vírus. Também podem ser vacinadas pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados da doença, mediante avaliação dos serviços de saúde.

Segundo a secretaria, as pessoas que integram os grupos prioritários devem procurar a unidade de saúde de referência para receber orientações sobre os critérios de elegibilidade e o encaminhamento para a vacinação, conforme a organização da rede municipal.

Entre janeiro e hoje (18), o estado já confirmou 452 casos da doença, superando os 423 casos que foram confirmados durante todo o ano passado. Não há registro de mortes.

Como ocorre a transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV. A transmissão entre pessoas ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas e itens de uso pessoal, também pode transmitir o vírus.

A doença pode provocar lesões na pele e nas mucosas, inclusive na região genital, que podem ser acompanhadas de febre, fraqueza, inchaço dos linfonodos (ínguas), dores musculares, nas costas e na cabeça.

Para reduzir o risco de infecção, a secretaria orienta que a população evite contato próximo ou íntimo com pessoas que apresentem sintomas suspeitos e não compartilhe objetos pessoais. Além disso, é importante higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel.