Após o chamado, durante a manhã, equipes da Polícia Militar foram mobilizadas e isolaram a área

Um prédio comercial foi esvaziado na manhã desta segunda-feira (23), após uma suspeita de bomba na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada na Avenida Doutor Cardoso de Melo, número 1336, na região da Vila Olímpia, onde funciona a sede administrativa da Ford Brasil. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar, foi acionado para avaliar a situação.

Após o chamado, durante a manhã, equipes da Polícia Militar foram mobilizadas e isolaram a área. O edifício foi esvaziado enquanto as autoridades verificam a possível presença de um artefato explosivo.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência e que o GATE está no local. Até o momento, não há confirmação de que o objeto localizado no prédio continha material explosivo.