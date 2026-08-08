Entre as vítimas do acidente de helicóptero no Rio, três eram turistas da Colômbia

Fatalidade aconteceu na manhã deste sábado (8) e deixou o corpo do piloto e dos três colombianos carbonizados

Um acidente de helicóptero causou a morte de quatro pessoas neste sábado (8) no Rio de Janeiro, informaram os bombeiros. Segundo a imprensa, entre as vítimas estão três turistas da Colômbia.

O helicóptero caiu no Parque Nacional da Tijuca, uma área de floresta na encosta de uma montanha. Os bombeiros confirmaram que o piloto e três mulheres ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, e divulgaram imagens do helicóptero em chamas no coração da mata, em um terreno de difícil acesso.

Uma fonte da polícia informou à AFP que as vítimas ainda não foram identificadas oficialmente, mas vários veículos reportaram que as passageiras eram turistas da Colômbia. Segundo o portal de notícias G1, todas pertenciam à mesma família.

Uma colisão entre dois helicópteros no Rio causou em junho a morte de seis pessoas, entre elas o cantor americano Oliver Tree e o influenciador argentino Gaspar Prim.

O prefeito Eduardo Cavaliere informou no X que solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil medidas imediatas para aumentar a fiscalização e garantir a segurança dos voos de helicóptero, cuja frequência cresce na cidade.