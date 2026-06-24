Espanhola é presa pela PF no Aeroporto de Guarulhos por injúria racial

Passageira teria dito que atraso para desembarcar do voo acontecia pois 'só haviam macacos' fora da aeronave

Uma mulher de nacionalidade espanhola foi presa na madrugada desta quarta-feira (24) pelo crime de injúria racial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana.

O caso ocorreu durante o desembarque de um voo da Latam, que saiu de São Luís (MA), que havia pousado na noite de terça-feira (23). Após o pouso, os passageiros foram informados de que precisariam permanecer dentro da aeronave, ainda na pista, porque não havia escadas disponíveis para o desembarque naquele momento.

De acordo com relatos dos presentes, durante a espera dentro do avião, a mulher afirmou que o atraso ocorria porque “só havia macacos lá fora”.

A Polícia Federal não informou se os funcionários eram do terminal ou da companhia aérea.

Procurada pela Jovem Pan, a assessoria do aeroporto preferiu não se posicionar. A Latam, de forma oficial, disse que “inexiste qualquer justificativa para a agressão aos seus funcionários por uma cliente a bordo” e que “a Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque da passageira”. Além disso, a companhia reafirmou que “condena qualquer manifestação de racismo ou discriminação.”

Em janeiro de 2023, o Governo Federal sancionou a Lei nº 14.532, que equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Com a alteração legislativa, o crime passou a ser punido com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. A norma também estabeleceu mudanças no tratamento jurídico do crime, que passou a ser classificado como inafiançável e imprescritível.

A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa da mulher. O espaço está aberto para manifestação.

*com informações do Estadão Conteúdo