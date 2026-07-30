Ex-jogador do Botafogo morre após queda de muro durante ventania no RJ

Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, foi uma das vítimas dos fortes ventos que atingiram a capital fluminense e provocaram transtornos em diferentes regiões da cidade

O ex-atacante do Botafogo Tássio Maia dos Santos morreu, aos 41 anos, após ser atingido pelo desabamento de um muro durante as fortes ventanias que atingiram o Rio de Janeiro na quarta-feira (29). O ex-jogador foi uma das duas vítimas fatais registradas na capital fluminense em decorrência das condições climáticas.

A morte de Tássio foi confirmada pelo Botafogo em nota oficial. O clube informou que o ex-atleta defendeu a equipe em 2015 e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com o ex-jogador.

“Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio” Botafogo

Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.



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As duas mortes ocorreram em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Um muro desabou na Rua Itapiru, nas proximidades do Túnel da Rua Alice, durante a ventania. Um carro também foi atingido pela estrutura.

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, as rajadas de vento ultrapassaram 90 km/h e provocaram uma série de impactos na cidade. Diante da situação, o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) colocou o município em estágio 2 de monitoramento às 16h50, o que ocasionou em mudança na rotina da população.

Caos no RJ

A ventania causou interrupções no transporte público, queda de árvores, falta de energia elétrica e problemas no trânsito em diferentes regiões da capital. O MetrôRio chegou a interromper a circulação nas linhas 1, 2 e 4 por causa de uma falha no fornecimento de energia. Posteriormente, as linhas 1 e 4 iniciaram o processo de normalização, enquanto a Linha 2 permaneceu temporariamente sem operação.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) também teve a circulação interrompida durante a tarde, mas o serviço foi restabelecido após a normalização das condições.

As rajadas de vento provocaram a queda de árvores em diversos pontos da cidade, afetando vias importantes nas zonas norte, oeste e central. Também foram registrados galhos sobre a rede elétrica e bloqueios em ruas e avenidas.

A concessionária Light informou que uma ocorrência externa ao sistema provocou interrupções no fornecimento de energia em bairros das zonas sul, central e da Tijuca, além de reflexos em municípios da Baixada Fluminense. O abastecimento foi restabelecido nas principais áreas afetadas, mas equipes permaneceram atuando em ocorrências pontuais.

O COR-Rio orientou a população a acompanhar as atualizações meteorológicas, manter atenção aos comunicados oficiais e utilizar os canais da Defesa Civil em caso de emergência.

A passagem da frente fria também provocou impactos em outras regiões do Sudeste. No estado de São Paulo, a Defesa Civil confirmou três mortes relacionadas aos fortes ventos, além de registrar interrupções em serviços de transporte, queda de árvores, danos em estruturas e rajadas superiores a 120 km/h em cidades do interior. No litoral paulista, operações portuárias e travessias de balsas foram suspensas temporariamente por causa das condições climáticas.